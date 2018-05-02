المغرب تتهم الجزائر بالتعاون مع إيران لتهديد أمنها

أصدرت وزارة الخارجية المغربية، بيانًا أعربت فيه عن تفهمها لتضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليسارو.



واتهمت الخارجية المغربية، الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمن المملكة المغربية، مشيرة إلى أنَّ لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران.



وأكدت الخارجية أنَّ قرارها بقطع العلاقات مع إيران جاء بعد وقت كاف لدراسة الأدلة والمعطيات.



وقال البيان، إنَّ الجزائر تقدم دعمًا فاضحًا للبوليساريو، والمغرب يعبر عن أسفه لموقف العداء من الجارة الجزائر ضد وحدة ومصالح المملكة المغربية.