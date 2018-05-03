«الدستور» داخل كواليس تسجيل أغنية كأس العالم «يلا يا بلادى».. (صور)

رصدت "الدستور" كواليس تسجيل أغنية "يلا يا بلادي" داخل أستوديو صوت الحب، بحضور مجموعة من نجوم الغناء في مصر والسعودية والمغرب وتونس الدول العربية المشاركة في مونديال كأس العالم بروسيا.



وتواجد الثنائي مينا عطا ومحمد شاهين من مصر، ومحمد هاشم نجم من السعودية، وفريد الغنام من المغرب وفاطيما من تونس.



وقدم نجوم الغناء المشاركين في الأغنية كل منهم بلهجة بلاده وتهدف الأغنية إلى توحيد الشعوب العربية المشاركة في كأس العالم هذا العام؛ لتشجيع الدول الأربعة في مباراياتهم ضمن المونديال.



والأغنية كلمات الشاعر حسام طنطاوي وألحان معتز أمين وتوزيع أحمد مجدي وإنتاج شركة "abc"، ومن المقرر أن يتم تصويرها في وقت لاحق استعدادًا لطرحها على القنوات الفضائية قبل بدء فعاليات المونديال.