وزير يمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لفك الحصار عن تعز

دعا عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة مزيد من الضغط بكافة السبل والوسائل على ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لفك الحصار المفروض على محافظة تعز.



وقال الوزير اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - "إن حصار تعز اختبار حقيقي لضمير العالم وحيادية المنظمات الأممية، بعد أن تم دخولها العام الرابع على التوالي في حصار مطبق".



وأكد الوزير أن معاناة سكان محافظة تعز تستدعي من المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان في العالم أن تقف بكل قوة وحزم في وجه الميليشيات الانقلابية لفك هذا الحصار الجائر وإنهاء عمليات قتل الأطفال والنساء والمدنيين التي تقوم بها الميليشيات بحق أبناء المحافظة.