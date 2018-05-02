اتهام 4 مسئولين في بورتريكو بمحاولة التأثير على القضاء

ذكرت وزارة العدل في جزيرة بورتوريكو (التابعة للولايات المتحدة)، أن ويليام فيلافان رئيس أركان الجزيرة، إضافة إلى 3 مسئولين حكوميين آخرين يواجهون اتهامات بمحاولة التأثير بشكل غير مشروع على أحد القضاة.



وأكدت الوزارة، حسبما ذكر راديو (صوت أمريكا)، الأربعاء، وجود أدلة كافية بهذا الصدد ترجح رفع دعوى قضائية إلى المدعين العموميين المختصين بالتحقيق في قضايا الفساد الحكومي.



وكانت الواقعة قد أجبرت أحد القضاة - الذي لم يكشف عن اسمه - على تقديم استقالته بعد الاشتباه في أن هؤلاء المسئولين ناقشوا، عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، نوع الأحكام التي يجب أن يصدرها القاضي، ما أدى إلى استقالة القاضي أيضا من منصب رئيس لجنة الانتخابات في بورتوريكو.



ولفت صوت أمريكا إلى أن من بين هؤلاء الذين يتم التحقيق معهم الأمين العام المساعد لوزارة الداخلية إيتزا جارسيا، ونائب رئيس شركة المياه والصرف الصحي يونيل أرويو ومدير إدارة شؤون القُصّر ويلزكا مالدونادو.