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الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:09 م

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية في سويسرا إلى 7 أشخاص

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
dostor.org/2154094

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن العاصفة الثلجية المفاجئة التى ضربت جبال الألب مؤخرًا إلى سبعة أشخاص.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الشخص السابع - وهو إيطالى الجنسية يبلغ من العمر 57 عامًا - توفى خلال نقله إلى المستشفى، بعد أن حوصر فى جبال الألب ليلة كاملة بسبب العاصفة الثلجية غير المتوقعة.

وكانت مجموعتان مكونتان من 14 متسلقًا تواجدوا بإحدى المناطق بجبال الألب عندما ساء الطقس، يوم الأحد الماضي، حيث قضوا ليلة كاملة فى العراء فى درجات حرارة منخفضة تصل لدرجة التجمد قبل أن تصل إليهم فرق الإنقاذ فى اليوم التالي.

يذكر أن خمسة متسلقين آخرين لقوا مصرعهم فى المستشفى، فيما توفى مرشد سياحى إثر سقوطه من أعلى الجبل، فى حين مازال باقى أفراد المجموعتين الذين تقطعت بهم السبل بجبال الألب يتلقون العلاج.

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