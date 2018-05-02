الجزائر تستدعي السفير المغربي على خلفية أزمة إيران

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، السفير المغربي لديها لحسن عبدالرزاق، لتبليغه احتجاجًا رسميًّا على تصريحات وزير خارجية بلاده ناصر بوريطة، الذي اتهم فيها إيران بالتدخل عبر سفارتها بالجزائر بهدف تسليح “جبهة البوليساريو”.



واستهجن الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، في لقائه سفير الرباط، ما وصفه بـ”الادعاءات المغربية”، معلنًا رفض بلاده إقحامها مجددًا في خلافات المغرب مع دول أخرى، وربط ذلك بالقضية الصحراوية.



وقالت مصادر دبلوماسية إن المسئول الجزائري “نقل للسفير المغربي أن الخرجات المستفزة للجارة الغربية، لن تغير من الموقف الرسمي للجزائر تجاه دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه”.



ونفت السفارة الإيرانية بالجزائر الاتهامات المغربية المتعلقة بتقديم الدعم لجبهة البوليساريو، مؤكدة “التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر”.