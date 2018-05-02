مواطن دنماركي أول مسجون بقانون الأخبار الكاذبة في ماليزيا

سجن أول شخص بموجب قانون الأخبار الكاذبة لعام 2018 الذي فرضته الحكومة الماليزية قبل أسابيع، وهو مواطن دنماركي يسمى سالم صالح سليمان، وذلك لنشره معلومات مضللة في مقطع فيديو انتشر على شبكات الإنترنت في أعقاب عملية اغتيال الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي البطش مؤخرًا.



وحكم القاضي في محكمة كوالالمبور - وفق ما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية - على سليمان البالغ من العمر 46 عامًا بدفع غرامة قيمتها عشرة آلاف رينجيت ماليزي (2552 دولار) أو عقوبة السجن لمدة شهر إذا فشل في دفع الغرامة.



واعترف سالم صالح الذي لم يمثله أحد في جلسة المحكمة بأنه مذنبو مفيدا أنه قام بنشر مقطع الفيديو في لحظة غضب ولم يقصد الإساءة إلى ماليزيا قائلا "اعترف بارتكاب الخطأ وأعتذر لكل شخص في ماليزيا وليس فقط للشرطة الماليزية".



وقام المدعو سالم صالح بتصوير مقطع فيديو مدته دقيقتان على موقع (يوتيوب) زعم فيه أن الشرطة تأخرت في مباشرة الحادثة بواقع 50 دقيقة، وادعى أن سيارة الإسعاف وصلت بعد الحادثة بساعة متهما السلطات الماليزية بالتباطؤ في إنقاذ الضحية.



وكان المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون، قد صرح بعد يوم من حادثة الاغتيال بأن سجلات الشرطة أظهرت بأن أول اتصال بشأن الحادثة كان في الساعة 6:41 صباحًا ووصلت سيارة الشرطة إلى الموقع بعد ثماني دقائق.



وينص قانون الأخبار الكاذبة أن أي شخص: "يختلق أو يقدم أو ينشر أو يوزع عن عمد أي أخبار أو نشرات زائفة تحتوي على أخبار كاذبة فهو يرتكب مخالفة ويجب معاقبته وعند إدانته سيغرم بقيمة لا تتجاوز 500 ألف رينجت ماليزي أو السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات أو كليهما".