الزمالك يهزم الإنتاج الحربي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر
روجت شركة «سينرجي» المنتجة لـ«كلبش2» من بطولة الفنان أمير كرارة، للمسلسل بطرق مختلفة كان آخرها نشر صور لأبطال وهم يقولون جملة واحدة وهي «سليم الانصاري هينتقم». وأراد صناع العمل التركيز على حجم غضب ...
خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها بشدة في أحدث إطلالتها، وظهرت بلوك جديد ومختلف عما اعتاد عليه الجمهور. وارتدت الزاهد بنطلونا على بلوزة سوداء ونظارة بينك مع شنطة لونها بني فاتح.
تواصل الفنانة الشابة إيمان الزيدي تصوير مشاهدها في مسلسل «مليكة» والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتشارك في بطولته دينا الشربيني ومصطفى فهمي وشيري مجدي ورامز أمير وعمر السعيد وأحمد العوضي وصفاء ...