استدعاء مدير الشئون القانونية بتموين القليوبية في قضية فساد

أمرت النيابة العامة باستدعاء مدير الشئون القانونية بمديرية تموين القليوبية، وضبط وإحضار الهاربين في قضية الفساد الكبرى لرؤساء مكاتب التموين بالمحافظة.



كما جددت حبس المتهمين الـ11 لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.



جاء ذلك في جهود ضباط وحدة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة العقيد أيمن عزت والرائد سامح العقاد لكشف قضية الفساد الكبرى لرؤساء مكاتب التموين.



ووردت معلومات للواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية، مفادها تواطؤ عدد من رؤساء مكاتب التموين بمحافظة القليوبية مع اللجان المكلفة من مديرية تموين القليوبية بفحص البطاقات التموينية الحديثة، التي لم تسلم لأصحابها عقب مرور ستة أشهر على إصدارها، وقبل تسليمها لمخازن وزارة التموين متعمدين عدم إثبات المخالفات المالية وفقًا للوائح العمل المنظمة في ذلك الشأن.