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الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:02 م

مجلس التعاون الخليجي يؤكد تضامنه الكامل والثابت مع المغرب

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2154086

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الأربعاء- عن تأييده لإعلان المغرب قطع علاقاتها مع إيران، وعن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للمغرب، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر ما يسمى بجماعة " البوليساريو" عبر ميلشيا حزب الله الإرهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المغرب.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن - أمس - أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران وستغلق سفارتها في طهران، وستطرد السفير الإيراني في الرباط، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو.

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