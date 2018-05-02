إخلاء سبيل فلاح على ذمة التحقيق متهم باغتصاب طفلة بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أولاد صقر بالشرقية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل فلاح لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفلة عمرها 11 سنة، وذلك على ذمة التحقيقات التى باشرها أحمد محرم، وكيل النيابة، برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.



وكشف تقرير الطب الشرعى، عدم وجود أى إصابات بالطفلة، فقررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " ع ال ع " تاجر خضار، مقيم قرية تابعة لمركز أولاد صقر، يتهم "فتحى ع ت" 60 سنة فلاح، باستدراج ابنة تاجر الخضار "ن" 11 سنة بالصف الخامس الابتدائى، أثناء شرائها العيش لمنزلها وعودتها قابلها فى الطريق، واصطحبها إلى إحدى الأماكن البعيدة وتعدى عليها جنسيا من الخلف، وهددها فى حالة الإفصاح عن شيء.



وبالعرض على نيابة أولاد صقر، قرر أحمد محرم وكيل النائب العام، عرض الطفلة على الطب الشرعى، للتأكد من صحة الواقعة، وطلب تحريات المباحث، وطلب حضور المتهم.



تمكن ضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة النقيب محمد حيدة، وبإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبط المتهم، الذى أنكر الواقعة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعى.