3 دول أفريقية ترفض تهديد واشنطن بقطع المساعدات

أكدت دول جنوب أفريقيا وبوروندي وزيمبابوي إصرارها على مواقفها التى ابدتها خلال التصويت ضد الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، على الرغم من تهديد واشنطن بقطع المساعدات الأمريكية عنها.



وذكر راديو صوت أمريكا، في نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرًا سنويًا مؤخرا تضمن أسماء 10 دول دأبت على التصويت ضد الولايات المتحدة بشكل يتعارض مع مصالحها داخل الأمم المتحدة وتشمل هذه الدول كلا من ايران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وسوريا علاوة على الدول الأفريقية المشار اليها.



واشار الى ان نيكى هالى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة هددت فى الأسبوع الماضي بخفض المساعدات الامريكية التى تقدم الى الدول التى تصوت بشكل يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.



وقالت هالى " ان الولايات المتحدة تدفع 22 فى المائة من ميزانية الأمم المتحدة، ومع هذا الكرم الحاتمى، فان باقى الدول الأعضاء فى الامم المتحدة صوتت الى جانب الولايات المتحدة بنسبة31 فى المائة فقط من الحالات، وهى نسبة تقل عما كان يحدث عام 2016، مؤكدة ان مثل هذه النسبة لاتعتبر عائدا مقبولا ازاء الاسهامات الامريكية فى الامم المتحدة".



وتابعت هالى تقول "إن الرئيس دونالد ترامب يرغب فى ضمان أن تكون المساعدات المالية الامريكية - التى تعتبر الأكثر سخاء وكرمًا على مستوى العالم بأسره - فى خدمة المصالح الامريكية دائمًا، كما أنه يرغب ايضا فى ان تعلم الدول التى تصوت ضد واشنطن ان الولايات المتحدة ليست دائما بالجانب المضمون الذى سوف يقدم المساعدات فى جميع الأحوال ".



وصرح المتحدث باسم حكومة زيمبابوى بان بلاده ترفض التلويح بالمساعدات قائلًا: " إن زيمبابوى ترفض ان ترضخ لسياسة دولة اخرى فى العالم حتى لوكانت الولايات المتحدة، ونحن نصوت فى الامم المتحدة على اساس مبدئى".



من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة التعاون والعلاقات الدولية فى جنوب أفريقيا سياسة التلويح بالرشاوى من جانب الولايات المتحدة وقال إن العلاقات الدبلوماسية بين الدول لا تقوم على أساس الرشاوي فنحن دولة ذات سيادة تبنى مواقفها على أساس مصالحنا الوطنية والإقليمية".