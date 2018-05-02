تنظيم ورشة عمل حول الثقافة واحتياجات الشباب بمطروح

نظم مركز إعلام مطروح، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ورشة عمل حول الثقافة واحتياجات الشباب، بمكتبة قصر ثقافة مطروح، ضمن محور رفع الوعى الثقافى الذى تتبناه الهيئة العامة للاستعلامات.



شارك فى الورشة عدد من طلاب التعليم الجامعي، ومحمد حمدى رئيس الفرع الثقافى بمطروح، الذى أكد أن فرع الثقافة بمطروح، يشهد تطورا كبيرا فى كافة الأنشطة الثقافية.



وأوضح حمدى، أن ضعف الإقبال على مكتبة الهيئة العامة لقصور الثقافة بمطروح، بسبب ضعف ميزانية المكتبة إلى جانب أن عزوف القراء عن التردد على المكتبة، جعل تطويرها وتزويدها بكتب احدث مسألة صعبة، حيث يتسبب عزوف القراء فى عدم تحديد اتجاهات القراء ونوعية الكتب المراد تزويد المكتبة بها.