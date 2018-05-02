«الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 73 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 73 مليار دولار.



وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 31 مليار دولار يوم الثلاثاء المقبل، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 25 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 30 سنة بقيمة 17 مليار دولار يوم الخميس بعد المقبل.



كانت وزارة الخزانة قد باعت سندات الشهر الماضي، بقيمة إجمالية 96 مليار دولار.



شملت طروحات الشهر الماضي سندات مدتها عامين بقيمة 32 مليار دولار، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 35 مليار دولار وسندات مدتها 7 سنوات بقيمة 29 مليار.