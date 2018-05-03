شاهد.. اقتراحات جمهور محمد هنيدى لشعار «أرض النفاق»

بعدما طلب الفنان محمد هنيدي من جمهوره اقتراح شعار لمسلسل "أرض النفاق"، الذي يخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، نشر "هنيدي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الشهير "إنستجرام" عدد من الصور لبوستر العمل وعليه شعار العمل كما اقترحه الجمهور.



وجائت اقترحات الجمهور كوميدي، حيث كتب له أحد المتابعين: "كل شئ بالخناق إلا النفاق بالأتفاق"، وكتب أخر: "قالوا علينا قصيرين مع أننا في أعمالنا جامدين"، وأخر:"هنيدي هيجيب ضحك والثانوية هتجيب كحك"، وعلق "هنيدي:" على تعليقات الجمهور وكتب: «اقتراحات الجمهور الجميل لشعار مسلسل أرض النفاق.. يلا اقترحوا شعار للمسلسل في التعليقات».



يُذكر أن مسلسل "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدي وهنا شيحة ودلال عبدالعزيز ومحمد محمود ومحمد عبدالعظيم والعمل عن رواية شهير تحمل نفس الأسم ومن إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.