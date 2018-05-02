«البنتاجون» يحظر بيع هواتف صينية

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاربعاء، من المتاجر في القواعد العسكرية الأمريكية التوقف عن بيع علامتين تجاريتين للهواتف المحمولة وأجهزة المودم الصينية الصنع لأن هذه الأجهزة قد تشكل خطرًا أمنيًا.



وقال المتحدث باسم البنتاجون الرائد ديف ايستبورن، إنه يتم الآن إزالة منتجات "هواوي" و" ZTE " من سلاسل المتاجر الثلاثة التي تديرها وزارة الدفاع في المنشآت في جميع أنحاء العالم، وذلك حسب ما نقلت شبكة "NBC" نيوز الامريكية.



وأضاف ايستبورن: " أجهزة هواوي وZTE قد تشكل خطرا غير مقبول على موظفي الإدارة، ومعلوماتهم ورسالتهم، وبالنظر إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بهذه الأجهزة، كما عبّر عنها كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، لم يكن من الحكمة أن تستمر خدمات التبادل التابعة للإدارة في بيع هذه المنتجات لموظفينا".



صدرت التوجيهات لإزالة الأجهزة من الأرفف في 25 أبريل. قالت ايستبورن أن أعضاء الخدمة يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة التي تطرحها المنتجات، بغض النظر عن مكان شراءها.



قال إيستبورن، إنه خلال الشهادة الأخيرة أمام مجلس الشيوخ، قال مدير الاستخبارات الوطنية ورؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة المخابرات المركزية، ووكالة الأمن القومي التابعة لوكالة الأمن القومي، والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية إن على الأمريكيين عدم استخدام منتجات هواوي بسبب المخاوف الأمنية.



وأكد المتحدث باسم البنتاغون أنه لا يستطيع مناقشة طبيعة التهديد المحتمل لأسباب أمنية.



وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعربوا في وقت سابق عن مخاوفهم من إمكانية تصميم هذه الهواتف للسماح بوصول الحكومة الصينية إليها والتجسس على الأمريكين.



وتعد شركة هواوي ثالث أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، بعد شركتي أبل وسامسونج، وأكبر مصنع لمعدات الاتصالات.

