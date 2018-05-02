الذهب يوسّع مكاسبه مع ضعف الدولار

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الأربعاء، بعدما أن أحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة، وهو ما أضعف الدولار أمام سلة من عملات، إلا أن المعدن النفيس لا يزال عرضة لصعود محتمل للعملة الأمريكية وضعف الطلب من المستثمرين.



في بيان في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية استمر يومين، أبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة بدون تغيير، كما كان متوقعا.



وقال إن التضخم "تحرك مقتربا" من مستواه المستهدف، وإنه "على أساس 12 شهرًا من المتوقع أن يسير قرب المستوى الذي تستهدفه اللجنة والبالغ 2 بالمئة، في الأجل المتوسط".