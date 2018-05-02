علاء عابد يدين تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس

أدان علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.



ووصف عابد في بيان أصدره اليوم من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يشارك في مؤتمر عن مكافحة الإرهاب، الهجوم بأنه جريمة ضد الحرية والديمقراطية.



وتقدم عابد بخالص التعازي لأسر الضحايا متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، مطالبا الدول العربية ومختلف دول العالم الوقوف مع حكومة وشعب ليبيا الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب، مشيدا بحرص مصر الدائم على دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني لإقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد وتحقيق التوافق الوطني المنشود.