مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

تستمر البروفات النهائية للعرض المسرحي «كوميديا البؤساء» على خشبة مسرح ميامي، تمهيدًا لعرضها بدءًا من غد الخميس، وهي من إنتاج المسرح الكوميدي. وتواجدت «الدستور» في كواليس البروفة النهائية للعرض ...