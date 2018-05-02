أمريكا تدين الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات بليبيا

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم، على المفوضية العليا للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس.



وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في بيان نقله راديو (سوا) الأمريكي، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب جميع الليبيين في الحرب على الإرهاب، مشيرة إلى التزام واشنطن بالعمل مع حكومة الوفاق الوطني لحرمان (داعش) الإرهابي من أي ملاذ آمن في ليبيا.



وقالت ناورت إن هذا الهجوم الإرهابي ضد إحدى الركائز الرئيسية للديمقراطية في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تعميق التزام الولايات المتحدة بدعم جميع الليبيين وهم يستعدون لإجراء انتخابات موثوقة وآمنة.