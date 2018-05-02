الرئيس القبرصي يُهنئ «مكرم» بنجاح أسبوع «إحياء الجذور»

توجه الرئيس القبرصي السيد نيكوس أناستاسيادوس، بالتهنئة للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على جهودها الكبيرة في مبادرة "إحياء الجذور"، واستضافة مصر عددًا من أبناء الجاليتين اليونانية والقبرصية الذين ولدوا وعاشوا في مصر.



وأعرب أناستاسيادوس، عبر صفحته على "تويتر"، عن شكره لوزيرة الهجرة ونائب وزير الخارجية اليوناني السيد تيرنس كويك، والمفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية وشئون المغتربين، فوتيس فوتيو، لدورهم البارز في التنسيق وإنجاح مبادرة إحياء الجذور، بدءً من التخطيط حتى التنفيذ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشاد أناستاسيادوس بمبادرة "إحياء الجذور"، موضحًا أنها فرصة جيدة للاستفادة من العلاقات التاريخية وبناء حاضر قوي للبلدان الثلاثة، مضيفًا أن مصر تربطها بقبرص واليونان علاقات قوية، وأن الدولة المصرية تشهد أمنًا وأمانًا يضمن النجاح في الاستثمار والاقتصاد والسياحة، مؤكدًا على أن مبادرة إحياء الجذور ستعمل على التنسيق والتعاون بشكل أكبر.