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الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:28 م

«المحافظين» يدين هجوم طرابلس الإرهابي

«المحافظين» يدين
إسلام نصير
dostor.org/2154065

أدان حزب المحافظين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس، الذي راح ضحيته أرواح طاهرة من المواطنين الأبرياء ورجال الأمن.

وأعرب حزب المحافظين في بيان صادر عنه، مساء اليوم، عن عميق أسفه وحزنه لوقوع عشرات الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الخسيس الذي يستهدف تمزيق ليبيا ولا يريد لها اﻻستقرار، داعيا جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد الحزب أن انتشار فكر الإرهاب والتطرف هو السبب الرئيسي فيما يحدث داخل الأوطان العربية، الذي يهدف لانتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الآمنين.

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