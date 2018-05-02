«المحافظين» يدين هجوم طرابلس الإرهابي

أدان حزب المحافظين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس، الذي راح ضحيته أرواح طاهرة من المواطنين الأبرياء ورجال الأمن.



وأعرب حزب المحافظين في بيان صادر عنه، مساء اليوم، عن عميق أسفه وحزنه لوقوع عشرات الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الخسيس الذي يستهدف تمزيق ليبيا ولا يريد لها اﻻستقرار، داعيا جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.



وأكد الحزب أن انتشار فكر الإرهاب والتطرف هو السبب الرئيسي فيما يحدث داخل الأوطان العربية، الذي يهدف لانتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الآمنين.