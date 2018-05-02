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الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:05 م

محافظ أسوان يستنجد بالجيش للسيطرة على حريق مصنع كوم أمبو (صور)

محافظ أسوان يستنجد
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2154029

طلب اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، من قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، توفير عدد من طائرات الإطفاء لمحاولة السيطرة على حريق مصنع سكر كوم أمبو، كما طلب من مسئولى المحافظات المجاورة توفير سيارات إطفاء لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الحادث.

وكلف محافظ أسوان، مدير عام الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير العدد الكافى من سيارات الإسعاف لضمان التعامل المباشر مع الحالات المصابة سواء فى الموقع أو نقلها لأقرب مستشفى.

وأسفر الحريق عن إصابة 12 فردًا من العاملين بالمصنع بحالات اختناق وحروق بسيطة.

محافظ أسوان يستنجد بالجيش للسيطرة على حريق مصنع كوم أمبو (صور)
محافظ أسوان يستنجد بالجيش للسيطرة على حريق مصنع كوم أمبو (صور)
محافظ أسوان يستنجد بالجيش للسيطرة على حريق مصنع كوم أمبو (صور)
محافظ أسوان يستنجد بالجيش للسيطرة على حريق مصنع كوم أمبو (صور)
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