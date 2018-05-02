الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بمكاسب لقطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، مدعومة بأرباح قوية من بعض الشركات ومكاسب لقطاع التكنولوجيا بعد أن أعلنت «أبل» نتائج فاقت التوقعات.



وقفز سهم «إيه.إم.إس» التي تقدم تكنولوجيا التعرف على الوجه المستخدمة في هواتف آيفون التي تنتجها أبل، 7% بعد أن فاجأت أبل السوق بمبيعات قوية لهواتف آيفون تن، وصعد سهم أبل 4 %.



وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2 % إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع، وساعدت مكاسبه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أن ينهي الجلسة مرتفعا 0.7 % عند أعلى مستوى له منذ الخامس من فبراير، مع تعدم تأثره بشكل يذكر من بيانات تظهر أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ، كما كان متوقعا، في الربع الأول من 2018.



وأعطى هبوط في اليورو دعما لأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير في المؤشر داكس الألماني الذي صعد 1.5 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوى

له منذ أكتوبر 2009 مع صعود الدين الحكومي بفعل تضاؤل الاحتمالات لانتخابات مبكرة.



وصعد مؤشر أسهم شركات التعدين 2.8 بالمئة مع تعافي أسعار النحاس بفعل بيانات أشارت إلى نمو قوي لنشاط المصانع في الصين.



ومن بين أبرز الأسهم التي حركتها نتائج الشركات في جلسة اليوم، قفز سهم إنمارسات البريطانية للأقمار الصناعية 8.1 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات أقوى من المتوقع للربع الأول.



وارتفع سهم لوندين بتروليوم السويدية 4.3 بالمئة بعد أن أصبحت أحدث شركة نفطية أوروبية تتجاوز توقعات الأرباح بدعم من ارتفاع الانتاج.