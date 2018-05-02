ننشر إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي

أكد اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن اي مزارع لم يقنن وضعه سيتم إزالة الزراعات من أرضه، وسحب الأرض منه، وسيتم إزالة الأسوار على الأراضي التى المملوكة بوضع اليد بهدف حجزها وليس لزراعتها.

وقال حلمي لـ«الدستور»، إن عمليات تقنين وضع اليد تحتاج تقديم طلب لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وخريطة لموقع الأرض مدون عليها الاحداثيات والحدود للأرض ومهندس نقابي مُوّقع على الرسم، ودفع رسوم الفحص والمعاينة.

وأضاف حلمى أنه يمكن تقديم الطلبات في لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظات التابع لها الأرض، قائلًا: "نتابع كل محافظة جادة في التقنين ونعمل على حل كل المشاكل مع كل المحافظات ومراجعتها"، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا، خلال أسبوع، ستسلم عقود خضراء وهناك تعاون مع وزارة الري في هذا الشأن.