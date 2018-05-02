القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:42 م

«الجمال» يهنئ رئيس البرلمان الصومالى لفوزه بالانتخابات

سعد الجمال
سعد الجمال
أ ش أ
dostor.org/2154009

هنأ اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، البرلماني الصومالي، محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشعب الصومالي.

وقال الجمال، في برقية تهنئة أرسلها إلى السفير عبد الغني محمد وعيس، سفير دولة الصومال بالقاهرة، إن انتخاب الشيخ عبد الرحمن أكد على أن الاستقرار في الصومال وفي مؤسساته الوطنية بدأ يحل محل الاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن في هذا البلد العربي الأفريقي الشقيق.

وأعرب الجمال عن أمله أن يكون تعاون رئيس البرلمان المنتخب مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو فاتحة خير لأبناء الشعب الصومالي الشقيق، وأن تستمر جهود التوافق والمصالحة الوطنية حتى تنعم الصومال بالاستقرار والتنمية المنشودة.

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