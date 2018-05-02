القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:41 م

اعتقال ثاني إيراني يحمل الجنسية البريطانية منذ منتصف أبريل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
dostor.org/2154007

قال موقع إيران واير الإخباري المستقل، إن إيران احتجزت شخصا يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ويعمل محللا أمنيا في ثاني حالة من نوعها منذ منتصف أبريل.

وذكر الموقع أنه تلقى خبر اعتقال ماهان عابدين في الأسبوع الماضي، نقلا عن مصدر لم يكشف هويته في العاصمة طهران، ولم يوضح متى أو أين اعتقل عابدين أو المكان الذي كان يعيش فيه، لكن التقرير أشار إلى أنه كان يزور إيران عندما ألقي القبض عليه.

وردا على سؤال حول اعتقال عابدين، قالت وزارة الخارجية البريطانية "نسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات من السلطات الإيرانية بعد ورود تقارير عن اعتقال مواطن بريطاني إيراني مزدوج الجنسية".

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