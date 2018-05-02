القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

الكابتن
الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:40 م

الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

محمود الخطيب، رئيس
محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي
أ ش أ
dostor.org/2154004

طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لاعبي الفريق وجهازهم الفني، بضرورة بذل أقصى جهد في لقاء الترجي التونسي، المقرر له الجمعة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، ومن بعده مباراة كمبالا سيتي الأوغندي، للحفاظ على مسيرة الفريق الإفريقية.

جاء ذلك خلال جلسة مطولة، عقدها رئيس الأهلي، مع الفريق وجهازهم الفني بعدما عاد فجر اليوم من رحلة علاج لم تكتمل، عقب الجراحة التي أجراها في العمود الفقري بألمانيا، كما طالب الخطيب خلال الاجتماع الجميع بتحمل مسئولياته في هذا التوقيت، والعمل على قلب رجل واحد.

وحرص محمود الخطيب - خلال الاجتماع - على رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، مؤكدا ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم في تجاوز هذه الظروف، وإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي.

وأشار الخطيب إلى أن جماهير الأهلي التي ستؤازر الفريق سيكون لها الدور الأكبر في المساندة، خاصة أنها عاشقة لناديها، ودائمًا ما تضع مصلحته فوق كل اعتبار.

ورفض الخطيب الحديث عن أي سلبيات، مؤكدا أن الأهم أن يفوز الأهلي، ويستمر في طريقه لتحقيق حلم جماهيره بالفوز بلقب دوري الأبطال، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

موضوعات متعلقة

غموض حول موعد وصول الترجي التونسي لمصر لمواجهة الأهلي إفريقيًا

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة

منذ أقل من شهر

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

منذ أقل من شهر

الطريق إلى كييف.. كيف يلعب الأربعة الكبار فى دورى الأبطال؟

منذ أقل من شهر

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر والبرتغال والقنوات الناقلة

الآن

الجزائر تستدعي سفير المغرب

«شكري»: مصر اتبعت نهج استقلالية القرار في مجلس الأمن

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

على ماهر: استعنت بـ«محمد صلاح» لإخراج الأهلى من الكأس

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة «ليفربول» وروما في نصف نهائي دوري الأبطال

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة «ليفربول» وروما في نصف نهائي دوري الأبطال

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

كشكول

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم حفل المواهب للطلاب الأجانب

"بنات عين شمس" تكرم رموز الإعلام وتعرض إنجازات وتحديات العلوم الاجتماعية

تربية المنوفية تنظم ندوة "ثقافة الحوار وشباب الجامعات"

الأمصار

هروب طلاب وأساتذة وموظفين من جامعة ملبورن الأسترالية بسبب فاكهة دوريان

علماء يبتكرون أصغر محفز عصبي في العالم

مباحثات صينية أمريكية لتجنب صدام تجاري

تحالف سياسي جديد لمواجهة أردوغان في الانتخابات

إلى أختٍ مسلمةٍ

منوعات

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مباريات
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك