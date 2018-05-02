الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لاعبي الفريق وجهازهم الفني، بضرورة بذل أقصى جهد في لقاء الترجي التونسي، المقرر له الجمعة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، ومن بعده مباراة كمبالا سيتي الأوغندي، للحفاظ على مسيرة الفريق الإفريقية.



جاء ذلك خلال جلسة مطولة، عقدها رئيس الأهلي، مع الفريق وجهازهم الفني بعدما عاد فجر اليوم من رحلة علاج لم تكتمل، عقب الجراحة التي أجراها في العمود الفقري بألمانيا، كما طالب الخطيب خلال الاجتماع الجميع بتحمل مسئولياته في هذا التوقيت، والعمل على قلب رجل واحد.



وحرص محمود الخطيب - خلال الاجتماع - على رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، مؤكدا ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم في تجاوز هذه الظروف، وإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي.



وأشار الخطيب إلى أن جماهير الأهلي التي ستؤازر الفريق سيكون لها الدور الأكبر في المساندة، خاصة أنها عاشقة لناديها، ودائمًا ما تضع مصلحته فوق كل اعتبار.



ورفض الخطيب الحديث عن أي سلبيات، مؤكدا أن الأهم أن يفوز الأهلي، ويستمر في طريقه لتحقيق حلم جماهيره بالفوز بلقب دوري الأبطال، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

