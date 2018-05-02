القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:40 م

الزمالك يهزم الإنتاج ويتأهل لنصف نهائي الكأس (فيديو)

الزمالك يهزم الإنتاج
dostor.org/2154003

قلب فريق الزمالك الطاولة على الإنتاج الحربي، وحوّل تأخره بهدف نظيف إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المقامة بين الفريقين في ربع نهائي كأس مصر.

التفاصيل

اقرأ أيضًا
منذ 34 دقيقة

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ حوالي 8 ساعات

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

منذ حوالي 13 ساعة

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

منذ يوم

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة

منذ يومين

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

الآن

الجزائر تستدعي سفير المغرب

«شكري»: مصر اتبعت نهج استقلالية القرار في مجلس الأمن

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

على ماهر: استعنت بـ«محمد صلاح» لإخراج الأهلى من الكأس

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة «ليفربول» وروما في نصف نهائي دوري الأبطال

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة «ليفربول» وروما في نصف نهائي دوري الأبطال

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

كشكول

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم حفل المواهب للطلاب الأجانب

"بنات عين شمس" تكرم رموز الإعلام وتعرض إنجازات وتحديات العلوم الاجتماعية

تربية المنوفية تنظم ندوة "ثقافة الحوار وشباب الجامعات"

الأمصار

هروب طلاب وأساتذة وموظفين من جامعة ملبورن الأسترالية بسبب فاكهة دوريان

علماء يبتكرون أصغر محفز عصبي في العالم

مباحثات صينية أمريكية لتجنب صدام تجاري

تحالف سياسي جديد لمواجهة أردوغان في الانتخابات

إلى أختٍ مسلمةٍ

ads
منوعات

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ جامعة الدجالين والنصابين.. دمنهور سابقًا

جلال-حمام

​ لا تدفنوا رءوسكم فى الرمال «3»

ولاء الشيخ

​ 5 أسئلة لوزيرة التخطيط

صفوت البياضي

​ التعليم وإعادة بنائه

المزيد
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك