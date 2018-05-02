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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:39 م

رئيس العلاقات الخارجية بالنواب يبحث تعزيز العلاقات مع غانا

مجلس النواب طارق
مجلس النواب طارق رضوان
أ ش أ
dostor.org/2154002

بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية مع غانا، معربا عن تطلعه لإعادة إطلاق العلاقات البرلمانية بما يتماشى مع العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

واستعرض رضوان - خلال لقائه في أكرا رئيس البرلمان الغاني آرون مايك أوكواي، والنائب الثاني له ألبان باجبن، وعددا من النواب الممثلين للأغلبية والأقلية - العلاقات المتميزة بين البلدين تاريخيا وسياسيا واقتصاديا، والتنسيق الإيجابي والمثمر بينهما في المحافل الإقليمية والدولية، مع مناقشة بعض الأفكار الخاصة بتطوير هذه العلاقات على الصعيد البرلماني بما يعكس خصوصية العلاقات وتفردها بين الشعبين.

ووجه رضوان - وفقا لبيان له مساء اليوم الأربعاء - دعوة باسم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لرئيس البرلمان الغاني لزيارة مصر على رأس وفد برلماني، لتحقيق التقارب بين الشعبين وللاطلاع عن قرب على التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر مؤخرا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهو ما رحب به رئيس البرلمان الغاني، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة.

وطرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية - خلال اللقاء - بعض الأفكار الخاصة بتعزيز العلاقات بين برلماني الدولتين من خلال إنشاء مجموعة صداقة برلمانية، خاصة في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها في البرلمان المصري مؤخرا بشأن تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، كما تم بحث تعزيز التشاور والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، وأولها اجتماعات البرلمان الأفريقي المقررة الأسبوع المقبل في جنوب أفريقيا.

وأكد رضوان أن مصر وغانا تتمتعان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وكوامي نكروما، ودورهما الرائد في دعم حركات التحرر في الدول الأفريقية، فضلا عن علاقة المصاهرة التي ربطت بين البلدين بعد اقتران مؤسس غانا الحديثة بالسيدة المصرية فتحية رزق نكروما لتكون أول سيدة أولى لغانا بعد الاستقلال.

والتقى رضوان على هامش الزيارة بالسيدة سامية نكروما كريمة الزعيم الغاني، وإحدى الشخصيات العامة والفاعلة والتي تمثل نموذجا للعلاقات التاريخية بين مصر وغانا.

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