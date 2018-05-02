القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:39 م

غدًا.. استئناف محاكمة عصابة كولومبية تخصصت في سرقة فيلات التجمع

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عادل عبد العال
dostor.org/2154001

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، غدًا، الاستئناف المقدم من العصابة الكولومبية على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح القاهرة الجديدة.

وعاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، العصابة الكولومبية بالحبس 10 سنوات لكل متهم لارتكابهم 5 وقائع سرقات بواقع عامين لكل واقعة بفيلات التجمع الخامس.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أمرت بإحالة 4 متهمين يحملون الجنسية الكولومبية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة سرقة عدد من الفيلات والمساكن بمنطقة التجمع، وتحديد هذه الجلسة لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

كشفت تحقيقات النيابة، أنه بعد تعدد البلاغات في الآونة الأخيرة، المتمثلة فى وقائع سرقات المساكن، من داخل فيلات كائنة بالمنتجعات والكمبوندات الكائنة بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بنطاق قطاع القاهرة الجديدة.

ووجّه اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، ونجح فريق البحث بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، فى فحص جميع البلاغات، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية.

وأضافت التحريات أن المتهمين هم: كرستيان كاميلو، المدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، وخورمان فرنلدو، ومايكل همبرتو، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، وكرستيان استيبان وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية أمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة والقبض عليهم.

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