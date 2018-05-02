ضبط 10 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

نفذت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بقليوب وطوخ وشبرا الخيمة، أسفرت الحملة عن ضبط 10 تجار مخدرات وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، للعميد محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، بقيام ضباط المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بقليوب وشبرا الخيمة وطوخ.



وأسفرت الحملة عن ضبط 15 تاجرمخدرات، و505 جرامات حشيش، و140 جرام فودو، و18344 قرصا مخدرا تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.