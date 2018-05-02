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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:36 م

رئيس الوزراء يوجه المسئولين بمتابعة حريق أسوان وموافاته بتقرير دوري

شريف إسماعيل رئيس
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
أ ش أ
dostor.org/2153997

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تداعيات حريق مصنع سكر كوم أمبو التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار متابعة المسئولين للحادث وموافاته بتقرير دوري حول آخر مستجدات الحريق.

وانتقل محافظ أسوان ومدير الأمن إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم فتح مركز قيادة ميداني لإدارة التعامل مع الحدث، بمشاركة عناصر من الحماية المدنية والإسعاف والإنقاذ، كما تم الدفع بعناصر الإطفاء الموجودة في المصنع ومركز كوم أمبو للتعامل مع الحريق، وتم تدعيمها بـ16 سيارة إطفاء من المراكز المجاورة ومحافظة الأقصر والقوات المسلحة، بالإضافة إلى طائرة إطفاء تابعة للقوات المسلحة.

وجارِ محاصرة الحريق من الخارج إلى الداخل، وﻻ توجد أي خسائر في الأرواح أو المنشآت ونتج عن أعمال مكافحة الحريق إصابة 12 فردا من عمال الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وتم إسعاف 7 عمال بموقع الحريق بواسطة نقاط الإسعاف التي تم فتحها بالموقع، فيما تم تحويل 5 أفراد إلى مستشفى كوم أمبو، وعلاجهم وخروجهم بالكامل ومازالت الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق.

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