القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:35 م

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية في سويسرا إلى 7 أشخاص

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2153994

ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن العاصفة الثلجية المفاجئة التي ضربت جبال الألب مؤخرًا إلى سبعة أشخاص.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الشخص السابع - وهو إيطالي الجنسية يبلغ من العمر 57 عامًا - توفي خلال نقله إلى المستشفى، بعد أن حوصر في جبال الألب ليلة كاملة بسبب العاصفة الثلجية غير المتوقعة.

وكانت مجموعتان مكونتان من 14 متسلقًا تواجدوا بإحدى المناطق بجبال الألب عندما ساء الطقس، يوم الأحد الماضي، حيث قضوا ليلة كاملة في العراء في درجات حرارة منخفضة تصل لدرجة التجمد قبل أن تصل إليهم فرق الإنقاذ في اليوم التالي.

يذكر أن خمسة متسلقين آخرين لقوا مصرعهم في المستشفى، فيما توفى مرشد سياحي إثر سقوطه من أعلى الجبل، في حين ما زال باقي أفراد المجموعتين الذين تقطعت بهم السبل بجبال الألب يتلقون العلاج.

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