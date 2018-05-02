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الثقافة
الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:31 م

سفير مصر لدى الكويت يفتتح معرض «الكويت في عيون أطفال مصر»

الكويت طارق القوني
الكويت طارق القوني
أ ش أ
dostor.org/2153987

افتتح سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، مساء اليوم، معرض «الكويت في عيون أطفال مصر»، الذي أقيم بالمكتب الثقافي المصري.

وضم المعرض مجموعة متميزة من الأعمال الفنية، التي عكست رؤية الأطفال المصريين للكويت وتاريخها وأهم معالمها، بالإضافة إلى مصر وآثارها ومقاصدها السياحية والتاريخية.

وقال سفير مصر لدى الكويت - في تصريح له، على هامش افتتاح المعرض، إن المعرض ضم قرابة ١٢٠ عملًا فنيًا من اللوان الجواش والأكليريك لأطفال معظمهم من أبناء الجالية المصرية بالكويت، لفئات عمرية تراوحت ما بين ٦ و١٤ عامًا؛ وذلك بالتعاون مع الفنانة المصرية أسماء القاضي.

وأشاد القوني بالأعمال المشاركة وتنوعها الفني، وما مثلته من رؤية فنية عكست إدراك الأطفال لمحيطهم، سواء كان في دولة الكويت الشقيقة أو مصر، مشيدًا في الوقت نفسه بقدرة الأطفال على المزج بين أوجه المدارس الفنية المختلفة، وتميز الأعمال الفنية، بالفكر الإبداعي المنبعث من خيال الطفل، في شكل فني خاطب به الطفل، فكر المتلقي من جمهور الحضور.

وأكد سفير مصر لدى الكويت، استعداد السفارة الدائم لدعم أي مبادرات تقوم بها الجالية المصرية، مثمنًا دورها المتميز والمقدر في دولة الكويت.

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