القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
الكابتن
الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:23 م

الأهلي يعلن بدء تسليم تذاكر مباراة الترجي التونسي للجماهير

أحمد حسن
أحمد حسن
أ ش أ
dostor.org/2153978

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي، المحدد لها بعد غد الجمعة، يتم تسليمها حاليا من منافذ شركة "فوري" لجميع جماهير الأهلي، التي قامت بحجزها عن طريق نظام الحجز الإلكتروني.

وأوضح مرجان أن اللجنة العليا المنظمة لمباراة الأهلي والترجي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قد حددت في وقت سابق طرح 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي بنظام الحجز الإلكتروني، وخمسة آلاف تذكرة لأعضاء الأهلي، والشركات الراعية، والاتحاد الإفريقي.

وأشار مرجان إلى أن إدارة النادي التنفيذية اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة بالتعاون مع شركة "فالكون" المتعاقد معها الأهلي لتأمين مبارياته، وقامت بالتنسيق الكامل مع الشركة في هذا الشأن لتوفير كل سبل الراحة والأمان للجماهير، حيث تم الاتفاق على فتح أبواب استاد برج العرب في الثانية بعد ظهر الجمعة، على أن يتم غلقها في الثامنة من مساء نفس اليوم، ولن يتم السماح بدخول أي شخص بعد غلق الأبواب.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، "إدارة النادي تراهن على وعي جماهير الأهلي، كما تقدر دور الأمن جيدا، وتعكف حاليا على وضع آلية متكاملة خاصة بالجماهير وتذاكر المباريات بشكل احترافي، تقديرا للجماهير ودورها المؤثر في الوقوف خلف جميع فرق الأهلي في مختلف البطولات".

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة

منذ أقل من شهر

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

منذ أقل من شهر

الطريق إلى كييف.. كيف يلعب الأربعة الكبار فى دورى الأبطال؟

منذ أقل من شهر

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر والبرتغال والقنوات الناقلة

الآن

الجزائر تستدعي سفير المغرب

«شكري»: مصر اتبعت نهج استقلالية القرار في مجلس الأمن

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

على ماهر: استعنت بـ«محمد صلاح» لإخراج الأهلى من الكأس

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة «ليفربول» وروما في نصف نهائي دوري الأبطال

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة «ليفربول» وروما في نصف نهائي دوري الأبطال

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

كشكول

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم حفل المواهب للطلاب الأجانب

"بنات عين شمس" تكرم رموز الإعلام وتعرض إنجازات وتحديات العلوم الاجتماعية

تربية المنوفية تنظم ندوة "ثقافة الحوار وشباب الجامعات"

الأمصار

هروب طلاب وأساتذة وموظفين من جامعة ملبورن الأسترالية بسبب فاكهة دوريان

علماء يبتكرون أصغر محفز عصبي في العالم

مباحثات صينية أمريكية لتجنب صدام تجاري

تحالف سياسي جديد لمواجهة أردوغان في الانتخابات

إلى أختٍ مسلمةٍ

منوعات

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مباريات
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك