الأهلي يعلن بدء تسليم تذاكر مباراة الترجي التونسي للجماهير

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي، المحدد لها بعد غد الجمعة، يتم تسليمها حاليا من منافذ شركة "فوري" لجميع جماهير الأهلي، التي قامت بحجزها عن طريق نظام الحجز الإلكتروني.



وأوضح مرجان أن اللجنة العليا المنظمة لمباراة الأهلي والترجي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قد حددت في وقت سابق طرح 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي بنظام الحجز الإلكتروني، وخمسة آلاف تذكرة لأعضاء الأهلي، والشركات الراعية، والاتحاد الإفريقي.



وأشار مرجان إلى أن إدارة النادي التنفيذية اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة بالتعاون مع شركة "فالكون" المتعاقد معها الأهلي لتأمين مبارياته، وقامت بالتنسيق الكامل مع الشركة في هذا الشأن لتوفير كل سبل الراحة والأمان للجماهير، حيث تم الاتفاق على فتح أبواب استاد برج العرب في الثانية بعد ظهر الجمعة، على أن يتم غلقها في الثامنة من مساء نفس اليوم، ولن يتم السماح بدخول أي شخص بعد غلق الأبواب.



وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، "إدارة النادي تراهن على وعي جماهير الأهلي، كما تقدر دور الأمن جيدا، وتعكف حاليا على وضع آلية متكاملة خاصة بالجماهير وتذاكر المباريات بشكل احترافي، تقديرا للجماهير ودورها المؤثر في الوقوف خلف جميع فرق الأهلي في مختلف البطولات".



ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا