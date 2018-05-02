إيطاليا تدين الهجوم على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس

أدانت إيطاليا الهجوم الإرهابي الذي ضرب، اليوم الأربعاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس.



وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو - وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - "إننا نعبر عن إدانة للهجوم الإرهابي الجبان الذي ضرب مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، في طرابلس".



وأضاف الوزير ألفانو: "نحن قريبون من عائلات المتضررين الذين نتوجه إليهم بأعمق تعازينا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما نكرر دعمنا القوي للمؤسسات الليبية في هذه التجربة الصعبة".



وتابع وزير الخارجية: أنه لا يوجد مكان للإرهاب في ليبيا ويجب تحديد المسئولين في أقرب وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لهذا العنف المروع أن يثني مواصلة جهود المصالحة للنهوض بالعملية السياسية في البلاد، وذلك في ضوء إجراء انتخابات حرة وديمقراطية.