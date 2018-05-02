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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:20 م

جامعة الإسكندرية تنظم حفل المواهب للأجانب الدارسين باللغة العربية

الدكتور عصام الكردي،
الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2153973

شهدا الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل المواهب السنوي للطلاب الأجانب الدارسين باللغة العربية بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب والمنعقد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بسموحة.

واستعرض الطلاب حصاد عام من معيشتهم اليومية في مصر من خلال عدد من النوادي والأنشطة التي ينظمها المركز طوال العام.

وشارك في الحفل طلاب من البرامج المختلفة كطلاب البرنامج الصيني CCIEE وبرنامج جامعة نينجا الصينية وطلاب برنامج جامعة كوبنهاجن بالدانمارك وطلاب جامعة كامبريدج بأنجلترا وطلاب من جامعة العلوم السياسية بفرنسا.

وتضمن الحفل عرض مسرحي بعنوان "تعويذة مصرية" تتخلله عدد من رقصات الفنون الشعبية إضافة لعدد من الفيديوهات التسجيلية والتمثيلية لأنشطة الطلاب ورحلاتهم فى مصر.

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