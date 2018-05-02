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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:20 م

«الأعلى للإعلام»: طرح مدونة سلوك الإعلام الرياضي للنقاش المجتمعي 10 مايو

«الأعلى للإعلام»:
الحسين عبيد
dostor.org/2153971

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، اجتماعه 25 برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وبحضور وكيلي المجلس والأمين العام والأعضاء، بمقر المجلس في ماسبيرو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة والتصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة القرارات السابقة، وكذلك مناقشة ملاحظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي الخاص به، والاتفاق على أن يخرج إلى النور خلال الأيام المقبلة.

كما عرض وكيل المجلس محمد العمري نتائج حضوره المهرجان العربي التاسع عشر للإذاعة والتليفزيون بتونس، وحصدت مصر ثلاث جوائز، وأعلنت ضمن جوائز المهرجان في الحفل الختامي له بالمدينة الثقافية التونسية، وفازت الإذاعة المصرية بعدد من الجوائز فيه وكذلك إذاعة جنوب الصعيد.

واتفق المجلس على عقد اجتماع لهيئة المكتب ولجنة ضبط الإعلام الرياضي المنبثقة عن المجلس، وبحضور ممثل لنقيب الصحفيين والإعلاميين؛ وتمت مناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي، ومن المقرر طرحها للنقاش المجتمعي يوم 10 مايو المقبل بمقر وزارة الشباب.

وكما استكمل المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم مناقشة لائحة الجزاءات الداخلية الخاصة بالمجلس، ولائحة الجزاءات للمخالفين العاملين في المجال الإعلامي وتتكون من 17 مخالفة، وانتهى المجلس إلى الفصل بين لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بالمجلس ولائحة جزاءات مخالفة السلوك الإعلامي والصحفي.

واستكمل المجلس مناقشاته لمعايير لجنة الدراما المقترحة، التي ستصدر لتنظيم آليات العمل الدرامي طبقًا للاختصاصات التي يخولها «القانون 92» لعام 2016 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وناقش المجلس لقاء رئيس الأعلى للإعلام مع وزير التموين وتحديد موعد لاستضافته خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة كيفية مساعدة وسائل الإعلام أجهزة الدولة في الأسواق.

«الأعلى للإعلام»: طرح مدونة سلوك الإعلام الرياضي للنقاش المجتمعي 10 مايو
«الأعلى للإعلام»: طرح مدونة سلوك الإعلام الرياضي للنقاش المجتمعي 10 مايو
«الأعلى للإعلام»: طرح مدونة سلوك الإعلام الرياضي للنقاش المجتمعي 10 مايو
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