إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بالقناطر الخيرية

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، برئاسة رجب عبد الرازق، بالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة الزراعية والأوقاف والإصلاح الزراعى، حملة مكبرة بتوجيه وإشراف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، ونجحت فى إزالة 20 حالة تعد بقرية أبو الغيط بالقناطر بينها منازل دون ترخيص.



شارك فى الحملة، حكمدار القليوبية اللواء طارق العجيزى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وتواصل المحافظة حملاتها المتتالية بالمراكز والمدن لاسترداد الأراضى التابعة للدولة المستولى عليها بدون صفة قانونية بإشراف المحافظ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.