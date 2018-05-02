«والى»: بنك الدم يخدم كل فئات الشعب المصري

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، حرصها على متابعة مراحل تطوير بنك الدم المركزى منذ بداية عملية تطويره، وعلى توفير كافة الامكانيات ليصبح بنك الدم من أحدث بنوك الدم فى العالم، موضحًة أنه يخدم كل فئات الشعب المصرى وعلى رأسهم مرضى الهيموفيليا وأنيميا البحر المتوسط وغيرهم من أمراض الدم، فضلًا عن توفيره لكل مشتقات الدم بأسعار تكلفتها ويمتلك خبرات كبيرة وكفاءات على مستوى رفيع فى هذا المجال.



وتفتتح والي، غدًا الخميس، بنك الدم المركزى بعد تطويره، والذى يعد أحد الجهات التابعة للهلال الأحمر المصرى، مُنفذًا تدريب 88 ألف طالب بالإضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية لأكثر من 200 مدرسة فى 25 محافظة.



