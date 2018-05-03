«آفاق الدور المصرى فى أفريقيا» بالأعلى للثقافة.. الإثنين

يُقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري؛ اللقاء الثاني لصالون الثقافات الأفريقية تحت عنوان «آفاق الدور المصري في أفريقيا»؛ يوم الإثنين 7 مايو 2018 السادسة مساء.



ويحاضر في اللقاء الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وتدير اللقاء الدكتورة منى إبراهيم، أستاذة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة.



ويبدأ اللقاء في السادسة من مساء الإثنين الموافق 7 مايو 2018 بحضور عدد من الباحثين واللإعلاميين والمهتمين والمتخصصين في الشأن الثقافي الأفريقي.



وبدأت فكرة تنظيم صالون شهري للثقافات الأفريقية؛ انطلاقا من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى الدولي الثالث لتفاعل الثقافات الأفريقية والذي نظمته وزارة الثقافة المصرية في نوفمبر 2017؛ حيث يقيم المجلس الأعلى للثقافة صالونًا شهريًا بعنوان "صالون الثقافات الأفريقية"، ويتناول الصالون كل شهر قضية من القضايا الثقافية المتعلقة بسبل توطيد العلاقات بين الثقافة المصرية والثقافات الأفريقية المختلفة؛ وفتح المجال لمستقبل أفضل لتلك العلاقات.



ويشرف على تنظيم الصالون الشهري لجنة تفاعل الثقافات الأفريقية المشكلة بقرار وزير الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة؛ والمكونة من نخبة من الأساتذة المتخصصين في الشئون الثقافية الأفريقية بمجالاتها المتعددة؛ وبرئاسة المفكر حلمي شعراوي؛ ويرتكز عمل اللجنة على تنظيم الملتقى الدولي للثقافات الأفريقية بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات الثقافية التي من شأنها الاطلاع على الوجوه المختلفة للثقافات الأفريقية.



ويتولى السفير سمير حسني عضو لجنة الثقافات الأفريقية بالمجلس الإشراف على القاءات الشهرية للصالون.



وكان الصالون قد عقد أولى لقاءاته خلال أبريل الماضي بعنوان «السينما في أفريقيا».