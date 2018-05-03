«مثلث التدوير».. بداية شباب كلية الهندسة لاستخراج مجسمات الـ3D (صور)

"مثلث التدوير" كثيرا ما نرى تلك العلامة على العلب البلاستيكية أو الصفائح المعدنية، وتعني أنها قابلة لإعادة تشكيلها من جديد على غير مظهرها السابق.



أتقن تلك العلامة مجموعة من حديثي التخرج بكلية الهندسة قسم الميكاترونكس والتحكم بجامعة القاهرة، لا يتجاوز عددهم الثمانية أفراد، وذلك بتحويل الأشخاص والآلات الطبية والتعليمية والألعاب إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد مصنعة من الخشب والمطاط والبلاستيك.



عقب تخرجهم من كلية الهندسة نجح عبد الهادي مدبولي في تجميع الفريق، وإرساء أسس لعملهم الجديد باستئجار أحد المقرات وجعلها معملًا خاصًا.



يعتمد تصميم تلك المجسمات على خامات البلاستك والمطاط والخشب، ليخرج التصميم بمظهر "3D".



يقول عبد الهادي لـ"الدستور" إن هناك تعاملات تمت بين أصحاب عيادات الأطباء، لعمل مجسمات كالعظام أو الأسنان، ويتم إخراجها بطريقة مطابقة تكاد تكون أشبه للواقع.



الأسعار تعتمد على الوزن وصعوبة الشكل، كما كشف لنا عبد الهادي، بحيث أن كل 1 جرام تكلفته تعادل 3 جنيهات بجانب دقة الشكل المطلوب.



الفكرة لم تعتمد على أسلوب التصميم أو الدعاية لشركات، بل امتدت إلى أن تكون للتعبير عن حب أحدهم لزوجته برسمها على "اسطامبة" ومهاداتها في المناسبات.



جانب التعليم والتسلية نال أحد زوايا المشروع الخاص بهؤلاء الشباب، بتجسيد الشخصيات الكرتونية أو العلمية اليت تخص الأطفال.



"50 ساعة" كانت هي المدة لرسم وتجسيد أحد صور الأشخاص لمنطقة الرأس فقط، حيث تنال تلك التصميمات جانب كبير من الوقت والجهد على تلك الآلات التي ينحتون بها.



ولا يزال هؤلاء الشباب يريدون التعمق في ذلك المجال، والرغبة في من لديهم الخبرة مجال اسطمبات السيلكون وحقن البلاستك والشمع.