رئيس الأقصر يعقد الاجتماع الأخير لتطوير منظومة الحنطور

عقد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، الاجتماع الثالث والأخير لتطوير الحنطور بمقر قصر الثقافة، بحضور مسئولي الغرفة وأصحاب الشركات السياحية ونقيب عربات الحنطور، ووكلاء وسماسرة التشغيل لدى الشركات السياحية ومسئولي المواقف من سائقي عربات الحنطور، وأسفر عن ضرورة التأكيد على تطبيق منظومة الكول سنتر لعربات الحنطور، والالتزام بالاشتراطات التي يفرضها مجلس المدينة على قائدي عربات الحنطور.



وأكد أيمن الشريف أن هذا الاجتماع بمثابة عقد اتفاق بين جميع الأطراف المعنية والسيطرة على منظومة الحنطور من خلال مجلس مدينة الأقصر، ووضع خطة مستقبلية للبدء في تطبيق وتدعيم الكول سنتر منذ بدء شهر رمضان المبارك، ولمدة أقصاها شهرين لمعرفة أنواع السلبيات والعمل على تلافيها بعد انقضاء المدة، لافتا إلى أن تطبيق هذا المشروع يعد عملية تنظيمية بحتة وليس لمجلس مدينة الأقصر أي هامش ربح، موضحًا أنه فى المقام الأول هو التنظيم والاهتمام بنظافة المدينة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لها.



وأضاف رئيس مجلس المدينة أن هناك عددا من الضوابط التى أقرها المجلس وهي كالآتى: نقل إدارة النقل البطىء من مقر حي جنوب القديم إلى سوق سافوي فى المكان المخصص لنقيب عربات الحنطور، التنسيق بين إدارة النقل البطىء وغرفة السياحة وسماسرة تشغيل عربات الحنطور، لتنظيم ثلاث ورديات، ولترشيح ثلاثة أعضاء في كل وردية، الاهتمام بحفاضات الخيول.



كما يتم تطبيق نموذج مبتكر جديد سيتم تعميمه على العربات المرخصة فقط، ضرورة التزام قائد العربة الحنطور بالاشتراطات البيئية والصحية، وإلزام الحنطور باشتراطات الترخيص، عدم انتشار الحنطور فى كل شوارع وميادين الأقصر بصورة عشوائية، مما يضر بالحركة المرورية، إمكانية شراء روث الخيول من أصحاب الحناطير بأسعار مناسبة، للحفاظ على النظافة العامة.