اشتعال 4 حرائق بـ«غلاف غزة» تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي

نشبت 4 حرائق، مساء اليوم الأربعاء، في مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بـ"غلاف غزة"، بفعل طائرات ورقية حارقة.



وبحسب وكالة صفا الفلسطينية، فإن الحرائق اندلعت في أحراش الاحتلال جنوب شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج.



وأوضح التقرير، أن حريقا كبيرًا اندلع في أحراش كيبوتس "بئيري" شرق بلدة جحر الديك جنوبي مدينة غزة، وحريق آخر قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق حي الزيتون بالمدينة.



وأشار إلى أن حريقين آخرين اندلعا شرق مخيم البريج وسط القطاع، قرب موقعي "المدرسة" و"صوفا" العسكريين، لافتا إلى أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعمل منذ ساعات الظهيرة لإخماد الحرائق دون تمكنها من ذلك.



وحول الشباب الفلسطيني الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها بالخيوط إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.



ونجح الفلسطينيون خلال الأسابيع الماضية في إحراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات، ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.