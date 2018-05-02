«محلية النواب» تطالب بزيادة موازنة محافظة الإسكندرية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص موازنة محافظة الإسكندرية.



وشهد الاجتماع مطالبة ممثلي محافظة الإسكندرية بزيادة موازنة المحافظة المقدرة في العام المالي الجديد بنحو 602 مليون جنيه، حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، منتقدين عدم التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، ما يؤخر صرف الاعتمادات التي تخصصها وزارة التخطيط للمحافظة في الخطة من جانب وزارة المالية، وهو ما يتسبب بدوره في تأخير تنفيذ بعض المشروعات.



وفي هذا الصدد، انتقدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، القصور في التواصل بين وزارتي المالية والتخطيط، وعدم إشراك النواب في مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة.



وتبين من مشروع الموازنة أن موازنة وخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي 2018/2019، مقدرة بـمليار و430 مليونا و684 ألف جنيه، بينما كانت العام الماضي (2017/2018) 891 مليونا و340 ألف جنيه، بزيادة 539 مليونا و344 ألف جنيه، حيث إن الموازنة فقط في الباب السادس 602 مليون جنيه.



ووفقا لمشروع الموازنة، يخصص لبند الأجور والتعويضات للعاملين 441 مليونا و10 آلاف جنيه، ولبند شراء السلع والخدمات 226 مليونا و182 ألف جنيه، ولبند الفوائد 10 ملايين و26 ألف جنيه، ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 46 مليونا و356 ألف جنيه، ولبند المصروفات الأخرى 67 مليونا و386 ألف جنيه، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 602 مليون جنيه، لتصل جملة المصروفات إلى مليار و392 مليونا و960 ألف جنيه، وخصص لبند سداد القروض المحلية والأجنبية 37 مليونا و724 ألف جنيه، ليصل إجمالى الاستخدامات مليار و430 مليونا و684 ألف جنيه.



وفي باب الموارد، مقدر للضرائب 82 مليونا و10 آلاف جنيه، والإيرادات الأخرى 432 مليونا و181 ألف جنيه، لتصل جملة الإيرادات إلى 514 مليونا و191 ألف جنيه.