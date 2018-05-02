الأردن تعلن دعمها للمغرب في مواجهة إرهاب إيران

أكدت الممكلة الأردنية، وقوفها إلى جانب المغرب في مواجهة أي تهديدات تتعرض لها أراضيه أو تستهدف أمنه.



يأتي ذلك على خلفية قطع المغرب لعلاقتها مع ايران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية عسكريا.



وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الأربعاء، ‏"نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه".



وأكد أن "التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها الملك عبدالله الثاني وأخوه الملك محمد السادس".



وأعلنت العديد من الدول العربية عن دعمها للمغرب في مواجهة الدور التخريبي لإيران.