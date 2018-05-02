القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 07:19 م

الاتحاد السكندري يتعاقد مع الإيفواري ديديه كوريه

ديديه كوريه
ديديه كوريه
أ ش أ
dostor.org/2153886

حسم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري لكرة القدم برئاسة محمد مصيلحي، صفقة انتقال الإيفواري ديديه كوريه لاعب خط الوسط المدافع نادي المقاولون العرب السابق، الذي سبق له اللعب لأندية أشانتي الغاني والصفاقسي التونسي في صفة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عمر، باللاعب ديديه، وطالب بالتعاقد معه لمجهوده الوفير الذي ظهر عليه خلال مباريات فريقه السابق، وكان محل إعجاب الجميع وهو ضمن قائمة اللاعبين التي طالب الجهاز الفني ضمها لصفوف الفريق لتدعيمه بعناصر مميزة الموسم المقبل.

وأتم اللاعب إجراءات الكشف الطبي تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور عمرو الأشلم، والذي أكد أن اللاعب لائق طبيًا وبدنيًا عقب إجراء الفحوصات الطبية المتبعة.

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