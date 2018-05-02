ميساء مغربي: «وجوه محرمة» يتناول 3 أجيال مختلفة في الرياض

قالت الفنانة ميساء مغربي، إن فيلم «وجوه محرمة» أول تجربة إخراجية لها، مؤكدة أنها تشارك بالتمثيل فيها، لكن بظهور شرفي، مشيرة إلى أن تجربة الإخراج صعبة جدًا، خاصة في وجود كثير من المجاميع وفريق العمل الذي يتحتاج لأن يكون المخرج متحكمًا في كل تلك التفاصيل.



وأضافت مغربي في تصريحات لبرنامج «عرب وود» على فضائية «روتانا سينما» أنه رغم كل هذه الأمور، إلا أنها تجربة ممتعة لها شخصيًا، مشيرة إلى أن عملها كمخرجة لن يؤخر في أي شيء كونها بالأساس ممثلة.



وتابعت أن العمل يتناول 3 أجيال مختلفة في مدينة الرياض، بدءً من السبعينيات مرورًا بالثمانينيات والألفية الجديدة وصولًا إلى ما يحدث اليوم.