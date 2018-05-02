الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في محافظة صعدة

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في جبهة (باقم) شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش وبإسناد مباشر من قوات التحالف العربي تمكنت من تحرير (جبل البركان) و(مجلمه) و(جبل المسطرة) بالكامل في جبهة (باقم) شمال محافظة صعدة، مشيرا إلى أن القوات أصبحت على مشارف (سحار الشام) و(مثلث باقم).



وأضاف أن المواقع التي تم تحريرها تطل على مثلث باقم وتحاصر الميليشيات الحوثية في (آل صبحان) وتكشف تحركاتها من أبواب الحديد، لافتا إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، واستعادت قوات الجيش ذخائر وأسلحة متنوعة.